C'est l'hiver!: Quatre conseils pour affronter le froid

Mettre un gros pull et boire une boisson chaude ne sont pas forcément utiles pour se réchauffer.

La neige et le froid sont là! Et, avec eux, le grand retour des bains brûlants, des repas caloriques, des boissons chaudes et des gros pulls. Pourtant, certaines de ces options sont inutiles pour se réchauffer. En voici quatre qui fonctionnent à coup sûr.