Contenu sponsorisé : Quatre conseils pour une rentrée sereine

Soyez prêts à affronter la rentrée. Voici quelques conseils pour ne pas vous laisser déborder et garder le moral tout en réalisant de solides économies.

Les vacances sont (presque) derrière nous. Au Luxembourg, l’heure de la rentrée s’annonce, alors que chez nos voisins belges et français, elle a déjà sonné. Entre le retour au travail, la reprise de l’école et des activités de loisir de chaque membre du foyer, cette période n’est pas de tout repos. Pour vous permettre de bien l’aborder, voici quelques bons conseils.

Une app pour améliorer l’organisation familiale

Pour bien aborder la rentrée, la clé réside dans une bonne organisation. Plus facile à dire qu’à faire? Il existe plusieurs applications pour vous aider à planifier les activités de chacun et vous permettre de ne rien oublier. Familio, par exemple, intègre un calendrier pour partager l’emploi du temps de chacun. Elle permet de gérer la liste des courses et des tâches, de planifier les menus, de localiser les membres de la famille. Elle comporte aussi une interface conviviale pour faciliter la communication entre les personnes.

Boostez votre moral… en musique

Bien aborder la rentrée implique de se mettre en condition. Et pourquoi ne pas le faire en musique? Nous vous recommandons de vous concocter une petite playlist musicale constituée pour l’essentiel de morceaux « good vibes », qui vous mettront de bonne humeur, dès le matin, et tout au long de la journée.

Pour profiter de votre application de streaming musical à volonté, choisissez bien le bon forfait mobile. Par exemple, avec le forfait mobile BeUnlimited d’Orange, emportez vos meilleures playlists partout avec vous avec la data illimitée au Luxembourg, en Europe et aux USA.

Réalisez des économies… sur les forfaits mobiles de toute la famille

Alors que l’on ne cesse de parler de « pouvoir d’achat », certaines offres télécom vous permettent de réaliser des économies à la rentrée et tout le reste de l’année. Par exemple, chez Orange, l’offre de rentrée BeUnlimited (le forfait appel-SMS-DAT illimités au Luxembourg, en Europe et aux États-Unis) est à 19,99 € par mois au lieu de 39,99 euros les trois premiers mois. À l’échelle de toute une famille, cela représente une économie non négligeable. Testez BeUnlimited sans attendre. C’est sans engagement.

Il est aussi possible de profiter d’avantages intéressants à l’achat d’un nouveau téléphone. Orange propose des conditions de reprise exceptionnelles sur votre ancien smartphone.

Prenez du temps pour vous

Entre les obligations familiales et les contraintes professionnelles, l’enjeu est de ne pas s’oublier. Pour éviter cette sensation de fatigue qui se fait souvent ressentir avec la baisse des températures, il est important de penser à soi. Consacrez une période de la semaine à la pratique d’une activité physique, que vous aurez pris soin de planifier (voir conseil n°1). Prenez aussi le temps de vous détendre, tout simplement, en profitant par exemple d’un bon film ou d’un épisode de votre série préférée.