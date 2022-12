Royaume-Uni : Quatre enfants en arrêt cardiaque après être tombés dans un lac gelé

Les enfants ont été récupérés dans l'eau glacée par les secours appelés en début d'après-midi à Solihull, une ville au sud-est de Birmingham. Selon des témoins, ils étaient en train de jouer sur la glace d'un lac gelé et seraient tombés à l'eau. «Les enfants ont été sortis de l'eau et ont reçu des soins de réanimation immédiats de la part des pompiers et des ambulanciers», a indiqué le chef des pompiers locaux, Richard Stanton, lors d'une conférence de presse, dimanche soir.