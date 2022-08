En Inde : Quatre jeunes femmes meurent après une stérilisation

Quatre femmes sont mortes et neuf ont été hospitalisées dans le sud de l'Inde après avoir subi une stérilisation dans un centre médical géré par l'Etat, a annoncé mercredi un responsable des services de santé. Plus de trente femmes ont été opérées dans un centre de stérilisation jeudi dernier et trois d'entre elles sont mortes au cours du week-end à la suite d'une probable septicémie, a indiqué un fonctionnaire des services de santé de l'État du Telangana (sud).