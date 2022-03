Covid-19 : Quatre ministres n'ont jamais été testés positifs

LUXEMBOURG – Georges Engel positif, ce sont désormais treize des dix-sept ministres du gouvernement qui ont déjà été testés positifs au Covid-19. Lesquels ont été épargnés?

Avec le test positif du ministre du Travail et des Sports, Georges Engel, annoncé mardi, quatre membres du gouvernement semblent pour l'heure avoir échappé à une contamination au virus le plus célèbre du moment.

Il s'agit de Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, de Lex Delles, ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Marc Hansen, ministre de la Fonction publique, de la Digitalisation, de la Réforme administrative et des Relations avec le Parlement, et de François Bausch, ministre de la Défense, de la Mobilité et des Travaux publics.