Quatre mois après les élections: Des pro-russes entrent au gouvernement du Kosovo

Milojko Spajic, 36 ans, chef du parti pro-européen «Europe maintenant!» et désigné Premier ministre en août, s’est assuré des votes de 46 députés sur 81. Dix-neuf ont voté contre, un s’est abstenu et les autres étaient absents. «Notre but est de faire du Monténégro la Suisse des Balkans, le Singapour de l’Europe», a-t-il dit lundi aux parlementaires lors de la présentation de son programme et de son gouvernement.