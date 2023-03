En Norvège: Quatre morts dans des avalanches, dont un touriste étranger

Cinq membres d'un groupe de touristes étrangers ont été happés par une avalanche près du Kavringtinden, un sommet de l'extrême nord du pays, et «l'un est mort», a déclaré pendant une conférence de presse Morten Pettersen, de la police de Troms, précisant que deux autres personnes avaient péri un peu plus tard lorsqu'une autre avalanche avait emporté une maison et une grange dans la mer, sur l'île de Reinoya. «Cinq personnes d'origine étrangère effectuaient une sortie dans la zone. Nous pouvons confirmer qu'une personne est décédée», a déclaré M. Pettersen.