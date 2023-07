Au Mexique: Quatre morts dans l'accident d'un camion de migrants

L'accident est survenu dimanche matin près de la ville de Galeana où le personnel de l'Institut national des migrations (INM) a collaboré aux opérations de secours aux côtés de la Garde nationale, de la protection civile et de personnels paramédicaux, selon un communiqué de l'Institut.

Le quatrième mort, de nationalité mexicaine, voyageait comme co-conducteur de l'autobus, précise le communiqué. Huit autres migrants ont été blessés dont six du Honduras, un d'Equateur et un de Cuba. L'un des blessés, un mineur du Honduras âgé de 16 ans, a été remis en liberté et placé sous la tutelle des autorités tandis que les autres recevront à titre humanitaire des cartes de visiteurs.