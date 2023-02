Aux Philippines : Quatre morts dans le crash d’un avion sur un volcan

Une équipe de secouristes a atteint le site du crash mercredi et confirmé qu’il n’y a aucun survivant, a expliqué jeudi Carlos Baldo, maire de la commune de Camalig dont le territoire couvre le site de l’accident d'avion survenu la semaine dernière. Quatre personnes dont deux Australiens étaient à bord de l’appareil, un Cessna 340 parti samedi dernier pour Manille depuis l’aéroport international de Bicol, dans la province centrale d’Albay et non loin du volcan Mayon.