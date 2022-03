Mer du Nord : Quatre morts dans le naufrage d'un cargo

Quatre marins ont péri dans le naufrage d'un cargo survenu après une collision mercredi dans les eaux glaciales de la mer du Nord, selon les garde-côtes des Pays-Bas. Sept sont toujours portés disparus.

«Ils sont tous en état de choc»

Parmi les 13 survivants, quatre ont été hospitalisés à Rotterdam, sept ont été acheminés par hélicoptère vers un hôpital en Belgique et deux ont été soignés à bord du navire qui les a recueillis, avait précisé M. Oldenburger. «Ils sont tous en état de choc» et souffrent d'hypothermie, avait-il indiqué. «Nous ne savons pas où (les disparus) se trouvent actuellement, ni s'ils sont dans l'eau ou à bord de canot de sauvetage», avait ajouté M. Oldenburger selon qui les chances de les retrouver vivants diminuaient au fil des heures en raison notamment des mauvaises conditions météorologiques en mer du Nord (vents forts, mer très agitée).

Le Baltic Ace se rendait de Zeebrugge (Belgique) à Kotka (Finlande), tandis que le Corvus J naviguait entre Grangemouth (Écosse) et Anvers (Belgique), selon le site MarineTraffic.com. La voie maritime où s'est produite la collision est l'une des plus fréquentées en mer du Nord et un point de passage important pour les bateaux se rendant à Rotterdam, le plus grand port d'Europe et le 5e du monde. Un porte-parole du port de Rotterdam, Sjaak Poppe, a indiqué que cette collision n'affectera pas son trafic.