L’accident a eu lieu dans la ville de Klintsy, dans la région de Briansk, à 65 km de la frontière ukrainienne. Selon le gouverneur régional, Alexandre Bogomaz, une femme était hospitalisée et «cinq maisons endommagées», sans donner plus de détails. Toutefois, selon un responsable d’occupation russe en Ukraine, Vladimir Rogov, il s’agit en réalité au total de «deux Mi-8, un Su-35 et un Su-34» russes qui «ont été abattus» et «les pilotes des hélicoptères et du Su-34 tués».