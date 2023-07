États-Unis: Quatre morts dont deux enfants dans une fusillade à Philadelphie

Les personnes tuées sont toutes des hommes, âgés de 20 à 59 ans, et les deux enfants blessés ont 2 et 13 ans, a précisé aux journalistes la commissaire de police de Philadelphie, Danielle Outlaw. Selon Mme Outlaw, la police a arrêté le tireur présumé, un homme de 40 ans qui portait un gilet pare-balles et était armé d'un fusil et d'une arme de poing. Il a été appréhendé près du lieu de la fusillade survenue dans le quartier de Kingsessing, dans le Sud-Ouest de Philadelphie.