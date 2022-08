Epidémie: Quatre nouveaux cas de variole du singe au Luxembourg

Épidémie : Quatre nouveaux cas de variole du singe au Luxembourg

LUXEMBOURG - La ministre de la Santé Paulette Lenert et le directeur de la Santé Jean-Claude Schmit ont fait le point ce vendredi sur la variole du singe.

Il y a désormais 46 cas de variole du singe recensés au Luxembourg, soit 4 de plus en 24 heures, selon les chiffres communiqués ce vendredi après-midi lors d’un point presse avec la ministre de la Santé, Paulette Lenert, et le directeur de la Santé, Jean-Claude Schmit. Pour autant, «la situation semble sous contrôle», d’après Paulette Lenert. Aucun cas n’a nécessité une hospitalisation et l’enfant en bas âge qui a été infecté «va bien». Toutes les personnes adultes qui ont contracté le virus sont de sexe masculin, a-t-il été précisé.