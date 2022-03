Cinéma : Quatre nouveaux «Star Wars» au programme

Selon Disney, quatre films de la saga sont déjà en préparation. Le prochain, «Le Réveil de la Force», est la sortie la plus attendue de cette fin d'année.

Quatre films «Star Wars» sont déjà en préparation. «Le Réveil de la Force», sortie la plus attendue de cette fin d'année, sera en salle le 18 décembre. Vendredi, les fans du D23 (NDLR: salon organisé par Disney pour ses fans et la presse) ont eu droit à quelques plans exclusifs, où l'on voit notamment Kylo Ren (Adam Driver), l'un des nouveaux méchants de l'épopée futuriste, seul dans une forêt en train de déployer son sabre laser cruciforme.

Lors d'une conférence de presse, le PDG de Disney Bob Iger a par ailleurs confirmé un deuxième film indépendant de la nouvelle trilogie, un «standalone» qui sera centré autour du personnage de Han Solo, et réalisé par Phil Lord et Christopher Miller («La Grande Aventure Lego»). Un autre film séparé, «Rogue Nation», doit sortir l'an prochain. «Nous avons cinq films en développement», a-t-il conclu, promettant plus de détails samedi lors d'un panel consacré à Marvel et à Lucasfilm au D23.

Un tout jeune Han Solo

La patronne de Lucasfilm Kathleen Kennedy a donné quelques détails sur le film consacré à Han Solo dans un entretien à Entertainment Weekly. «Han Solo est le personnage de "Star Wars" dont tout le monde connait l'esprit et le sens de l'humour. Donc le film sera comme ça», a-t-elle avancé, indiquant aussi que l'intrigue se situerait 15 ans plus tôt que lors du tout premier «Star Wars». Ce sera donc un tout jeune Han Solo post-adolescent qui tiendra la vedette.

Par ailleurs, une image de Luke Skywalker joué par Mark Hamill dans «Le Réveil de la Force» a circulé sur Internet vendredi. On y voit le comédien avec une moustache et une barbe désormais poivre et sel, une robe blanche et beige ceinturée et un manteau beige à capuche.