France/Grand Est : Quatre surveillants ont violenté un détenu, qui a ensuite tenté de se suicider

Une information judiciaire pour violences par personnes dépositaires de l'autorité publique et pour des faits de faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique a été ouverte. «Quatre surveillants ont été présentés au juge d'instruction. Un a été placé en détention provisoire, un second sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre à Lutterbach. Les deux autres étaient en attente de passer devant le juge des libertés et de la détention. Le parquet a pris des réquisitions de placement en détention pour les quatre», a précisé la procureure de la République de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.