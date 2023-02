Assassinat du président haïtien: Quatre suspects extradés aux Etats-Unis

Assassinat du président haïtien : Quatre suspects extradés aux États-Unis

La prison à perpétuité

Concrètement, la justice américaine accuse James Solages et Christian Sanon d’avoir discuté, lors d’une rencontre en Floride en avril 2021, d’un changement de régime en Haïti. À l’issue de leur réunion, une liste d’armes, dont des fusils, des mitraillettes, des grenades, etc. avait été partagée. Un mois plus tard, Christian Sanon commandait des équipements pour sa «milice privée», une force d’une vingtaine de Colombiens dirigée par German Rivera et censée assurer sa sécurité en Haïti.