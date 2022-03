Quatre ténors à la lutte pour une finale de Coupe

Les demi-finales de la Coupe de Luxembourg opposent le Sparta

à Contern et le T71 à l'Amicale, ce week-end, à la Coque.

Emmené par Julien Hublart finaliste de la Coupe l'an dernier avec les Pikes et Phil Grant arrivé pour remplacer Larrie Smith blessé, le Sparta disputera une belle face à Contern. Les deux équipes ayant récolté chacune une victoire lors de leurs confrontations en championnat cette saison. Au match aller, les Bertrangeois s'étaient imposés (79-75) tandis qu'au retour, Contern avait signé le premier succès d'une série de cinq consécutifs (86-61).

L'Amicale et le T71 arriveront eux aussi avec une victoire chacun en Diekirch League cette saison lors de leurs face-à-face. Les Dudelangeois peuvent en effet se vanter de figurer parmi les quatre équipes (avec le Black Star, Etzella et Contern) à s'être imposées cette saison face aux joueurs de Steinsel, impressionnants de régularité. C'était le 18 janvier dernier et les coéquipiers de Tim Whitworth l'avaient emporté (93-87).