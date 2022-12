Espagne : Quatre tonnes de haschisch saisies sur un voilier dans la baie de Cadix

Les agents des douanes ont découvert dans le bateau de nombreux paquets en toile de jute et raphia, souvent utilisés pour transporter ce type de drogue.

130 colis remplis de drogue

Une patrouille des douanes espagnoles en a profité pour s’approcher du navire et, après être montée à bord, a découvert «de nombreux paquets en toile de jute et raphia, souvent utilisés pour transporter ce type de drogue», précise le communiqué. Les douaniers ont saisi un total de 130 colis contenant quelque 4 400 kilos de haschisch. Le bateau a été emmené à Cadix et ses deux membres d’équipage, de nationalité britannique, ont été arrêtés, a ajouté la police, qui n’exclut pas d’autres arrestations.