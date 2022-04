Décryptage : Que désignent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité?

Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire «génocide» comme l'a déclaré mardi pour la première fois Joe Biden: ces incriminations à l'encontre des troupes russes sont des notions de droit international bien précises.

Les crimes de guerre

Les crimes de guerre relèvent de la CPI. Cette juridiction internationale dont le siège est à La Haye est née en 2002, précisément pour juger ce type de crimes ainsi que les crimes contre l'humanité, les génocides et plus récemment les crimes d'agression. Exemple récent de condamnation: en novembre 2019, l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda a été condamné à 30 ans de prison ferme, peine la plus lourde alors jamais prononcée par la CPI, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en RDC au début des années 2000.