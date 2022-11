En Belgique : Que devient «Axelle la Diablesse»?

Elle devient «Axelle la Diablesse», une des supportrices les plus jolies de la Coupe du monde.

Le réalisateur la repère, chapeau à cornes vissé sur la tête et drapeau belge peint sur les joues et les images font le tour de la planète.

Le monde entier se souvient de son visage à peine sorti de l'enfance: le 22 juin 2014, la Belgique affronte la Russie au Maracana lors de la phase de poule du Mondial 2014 et Axelle Despiegelaere est dans les tribunes pour soutenir les Diables rouges.

Le monde entier se souvient de son visage à peine sorti de l'enfance: le 22 juin 2014, la Belgique affronte la Russie au Maracana lors de la phase de poule du Mondial 2014 et Axelle Despiegelaere est dans les tribunes pour soutenir les Diables rouges. Le réalisateur la répère, chapeau à cornes vissé sur la tête et drapeau belge peint sur les joues: les images font le tour de la planète. Elle devient «Axelle la Diablesse», désignée parmi les plus jolies supportrices de la Coupe du monde.