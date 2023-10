Des membres d'une même famille se présentent aux élections

«Je suis confrontée à la politique depuis que je suis petite», sourit la députée Chantal Gary, dont la grand-mère «participait à des manifestations contre le nucléaire dans les années 1970». La mère de l’écologiste reste impliquée dans le même parti, tandis que son père a été échevin à Grevenmacher. La politique et la campagne actuelle se font souvent en famille, «où tout le monde est impliqué chez les Verts», y compris son oncle, le ministre Henri Kox.

Un accord ou un tirage au sort

Les listes ADR contiennent par exemple trois duos parents-enfants, dont la tête de liste dans l’Est Alexandra Schoos et son père Jean, ancien président du parti. Ou encore Dawid Gawlik et sa mère Krystyna, dans le Centre. «Nous avons toujours parlé de politique en famille. Mais c’est moi qui ai rejoint en premier le parti», dit le premier. Désormais, ils font «souvent la campagne ensemble». «C’est Dawid qui m’a convaincu qu’il fallait lutter pour certaines valeurs morales et sociales», décrit la mère, diplômée en sciences politiques.