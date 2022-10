Recettes: Que faire avec du pain rassis?

1. Pâtes à la chapelure

Pour cela, on retire la croûte du pain et on ne travaille que la mie, appelée «mollica» (ou «muddica», en sicilien). Mais il est également possible d’utiliser de la chapelure maison comme garniture (voir ci dessous).

Plus la proportion de seigle dans la pâte est élevée, plus le pain restera frais longtemps – le seigle permet au pain de conserver l’humidité plus longtemps. Il en va de même pour le pain complet et le pain au levain.

2. Croque-monsieur

Le moyen sans doute le plus simple d’offrir une seconde vie au pain est d’en faire des croque-monsieur. Le pain légèrement sec redevient bien croustillant et non seulement cela évite au pain, mais aussi à la tranche de fromage ou de salami qui séjourne depuis trois jours dans le frigo, de finir à la poubelle. Petit conseil: le concentré de tomates est idéal pour tremper ou en tartiner le croque-monsieur et on en a généralement toujours chez soi.