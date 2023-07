Que faire avec le vin apporté par un invité?

Daniel Prattley est majordome et révèle son conseil le plus précieux pour les dîners… et celui-ci concerne l’étiquette à suivre pour le vin. Déboucher une bouteille que l’on vous a offert le soir-même est considéré comme malpoli. Daniel Prattley le sait mieux que quiconque, vu que son travail consiste à être au service de familles aisées et à organiser des dîners de prestige.