astuces de cuisine : Que faire avec ses restes de chocolats de Pâques?

Truffes, mousses ou biscuits, il existe plein de manières de recycler les lapins de Pâques en chocolat.

La chasse aux œufs et aux lapins vient de se terminer, mais que faire avec tout ce chocolat? Voici des idées pour recycler les restes. Le chocolat peut s’utiliser dans de nombreuses recettes et sous différentes formes. Pour le faire fondre, il suffit de le hacher avant de le chauffer à bain-marie, entre 40 °C et 50 °C. On peut également le couper en morceaux pour en faire des pépites.