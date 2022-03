Oh Oh Oh! : Que faire ce week-end au Luxembourg?

LUXEMBOURG - Ce week-end, les températures vont chuter, mais les stands de Glühwein devraient vous aider à vous réchauffer. Noël arrive, la preuve avec cette petite sélection de sorties...

Les flocons pointent le bout de leur nez ce week-end, pile pour l'inauguration du marché de Noël de la capitale... Dès ce vendredi soir, en sortant du boulot, vous pourrez donc vous réchauffer en sirotant un verre de vin chaud et en mangeant quelques grompere-kichelcher. Cette année, grande nouveauté, vous pourrez même faire un tour de grande roue (installée au pied de la Gëlle Fra) et admirer la vallée de la Pétrusse (voir diaporama ci-dessus). Car oui, cette année le marché de Luxembourg-Ville est plus grand et a droit à une annexe place de la Constitution. Si après ça, vous êtes d'humeur pour faire la fête, direction les rives de Clausen pour fêter les 4 ans du Rockbox. Les Porn Queen jouent pour l'occasion.

Après un tour de grande roue pourquoi pas un tour du monde? Si ça vous tente, samedi et/ou dimanche, partez le ventre vide et filez au Kirchberg pour le Bazar international. 60 pays y sont représentés, un vrai régal pour les sens et parfois un supplice pour les estomacs trop gourmands...

Dimanche, on continue la thématique Noël et on fait plaisir aux enfants (et parfois même aux grands) avec le cortège de Saint-Nicolas. Son char partira à 14h de la gare de Luxembourg-Ville, et il arrivera vers 17h30 sur le Knuedler. Et comme saint Nicolas est trop fort, il sera au même moment à Esch-sur-Alzette. Avis aux gourmands: 3 000 Boxemennchen et 300 kg de bonbons seront distribués. Bon week-end!

Les événements du week-end sont 100% Luxembourg, mais si vous avez des idées de sortie au delà de la capitale, n'hésitez pas à commenter cet article...