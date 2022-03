Idées sorties : Que faire ce week-end au Luxembourg?

LUXEMBOURG - Ce week-end il y a bien évidemment le MeYouZik et le Rock um Knuedler mais de nombreux autres événements sauront remplir votre week-end, tant au Luxembourg que près de nos frontières.

Samedi

- Le MeYouZik: Dès samedi, les festivités débuteront avec le festival des musiques du monde au Knuedler. Du côté de la place Guillaume II, la grande scène accueillera Watcha Clan, Mokoomba (Zimbabwe) et le raï-rock des Boukakes, tandis que les vibes reggae de Mama Marjas retentiront sur scène rue du Saint-Esprit. À partir de 19h30, à Luxembourg-Ville. Gratuit.

- Screaming Fields: Onze groupes participeront à ce concours, parmi eux les rockeurs de District 7. Le but: chaque groupe représente chacun un lycée du pays et vont concourir à la Rockhal. À partir de 16h30. Entrée gratuite.

- Agora Street Ball: Cette sixième édition du tournoi de basket se déroulera place de l’Académie, à deux pas de la Rockhal, avec les hauts-fourneaux en toile de fond. Les équipes sont déjà complètes. Plus de 40 seront présentes. Au total, plus de 400 joueurs et spectateurs sont attendus. En marge du jeu, boissons et restauration sont prévues. La journée commencera à 10h pour se terminer vers 17h. Plus d’informations sur www.basketesch.lu

- D-Days Summer Festival: Un beau plateau électro, avec Kölsch, du label Kompakt, Miss Sheila, Martin Heyder et Anthony Adam. À partir de 22h, au Factory 12, à Foetz. Entrée: 21,5 euros.

- Wave Festival: Ce festival est un événement multidisciplinaire qui allie les arts plastiques et la musique dans un cadre exceptionnel. Cette année, il accueillera quelques noms de la scène électro (DJ Deep, Monophonics, Debruit) et fera la part belle aux découvertes. À partir de 16h, à Aubange (Belgique). Entrée: 15/20 euros.

Dimanche

- Le Rock um Knuedler: Culte en Allemagne, BAP sera l’invité d’honneur d’une journée où les groupes luxembourgeois seront mis à l’honneur. On peut ainsi citer Toxkäpp, Mutiny On The Bounty ou encore De Läb. À partir de 14h30. Gratuit.

- Du stoner rock à la Rockhal: Fondé en 1990, et ayant vendu un million d’albums, Clutch fait partie des pionniers de ce style rendu connu par les Queens of the Stone Age. Mélangeant stoner rock, funk et heavy metal, le groupe du Maryland fera la part belle à «Earth Rocker», 10e et dernier album en date. 20h, à la KuFa, à Esch-sur-Alzette. Entrée: 20/24 euros.

Tout le week-end

- Fête médiévale: Un campement avec des articles médiévaux, un tournoi d’écuyers et un tournoi de tir à l’arc... Hesperange replonge, ce week-end, en plein Moyen Âge. Le parc communal autour du château accueillera des cracheurs de feu, des troubadours et autres magiciens qui déambuleront à travers la foule. Le prix de l’entrée est fixé à 5 euros et est gratuite pour les moins de 16 ans. Samedi de 11h à 23h, et dimanche, de 10h à 18h.

- Vache de Blues: Comme chaque année depuis 13 ans, Villerupt résonnera aux sonorités blues tout le week-end. Difficile d’extraire un groupe parmi ceux programmés, originaires d’Europe ou des États-Unis. L’ambiance et l'état d’esprit y régnant vaut le détour. Depuis vendredi et jusque dimanche, à Villerupt. Entrée: 20/50 euros.

- Expo photo à Clervaux: L'exposition de photos «The Family of man» rouvre ses portes ce week-end, après quasiment trois ans d’absence. Les 500 clichés avaient été retirées en 2010 du château de Clervaux pour être restaurées et réorganisées. À partir de samedi. Entrée gratuite jusqu'au 14 juillet. Plus d'informations sur www.wearefamily.lu

(L'essentiel Online)

