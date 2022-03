Idées de sorties : Que faire ce week-end au Luxembourg?

LUXEMBOURG - Cette fin de semaine s'annonce variée. Il y a de quoi s'occuper pour les fans de culture, de musique et même d'histoire. Découvrez nos propositions et faites votre choix.

Museum Days

Ce week-end, plusieurs activités seront proposées lors des Luxembourg Museum Days. 49 musées ouvriront leurs portes gratuitement. De Clervaux à Rumelange, en passant par Luxembourg… le public découvrira des musées, spécialisés dans des domaines variés: nature, art, photo, archéologie, technologie ou encore sidérurgie… Une bonne partie des équipes des musées seront sur le pont en vue des 15 000 visiteurs attendus. «Lors d’un tel événement, nous pouvons tripler notre fréquentation». Chaque musée a concocté son programme.

Samedi et dimanche, de 10 à 18h, dans 49 musées à travers le pays.

Milky Chance a fini par retrouver sa voix

«Cela ne nous était jamais arrivé», expliquait Milky Chance à ses fans, au mois de novembre dernier. Après seulement quelques minutes, le show du duo à la Rockhal avait dû être annulé, la voix du chanteur et guitariste Clemens Rehbein ne répondant plus. Après le succès foudroyant de leur hit «Stolen Dance», les Allemands étaient revenus l’année dernière avec «Blossom», second opus sur lequel leur folk aux accents électros et reggae continue de faire mouche.

Samedi, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 34/37 euros.

Bealtaine

Ce week-end, le public fera un bond de 2 500 ans dans le passé. Les Celtes sont de retour dans les bois de Neihaischen pour le Bealtaine, organisé par les Lëtzebuerger Guiden a Scouten avec l’Administration de la nature et des forêts. Près de 130 figurants en costume viendront de l’étranger pour l’occasion. Ils accueilleront le public dans le village artisanal, feront des démonstrations de combat et présenteront des spectacles de feu, samedi soir. Les visiteurs pourront déguster diverses spécialités, parmi lesquelles le fameux bœuf à la broche.

Samedi, de 11 à 22h, et dimanche, de 11 à 19h, au Centre Nicolas-Rollinger, à Neihaischen.

Cigarettes After Sex

Moins d’un an après sa première venue au Grand-Duché, en août dernier aux Rotondes, Cigarettes After Sex est de retour. Avec une dimension nouvelle, après le succès du premier album éponyme paru en juin dernier. Emmené par le chanteur à la voix androgyne Greg Gonzalez, le groupe texan triomphe avec sa dream-pop envoûtante, mélancolique et brumeuse. Le concert idéal pour conclure un week-end.

Dimanche, 20h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 26 euros.

Fête du genêt

Le genêt, dont certaines collines de l'Oesling sont entièrement recouvertes, sera célébré ce week-end. La fête du genêt battra son plein de samedi à lundi, à Wiltz. Samedi, 20h, la Reine du genêt sera intronisée, mais le point d’orgue de la fête sera le corso avec ses chars décorés qui partira de la place des Martyrs, lundi, à 14h30.

Samedi, dès 8h, dimanche et lundi, dès 9h, à Wiltz.

Bonobo

Pour Simon Green, le succès d’estime a fini par se transformer en succès populaire. Et c’est amplement mérité, tant celui qui mène le projet Bonobo démontre son talent, album après album. Le sixième opus du musicien britannique s’est même hissé dans le top 5 des charts britanniques l’an dernier. Véritable orfèvre, Bonobo offre une electronica raffinée, aux influences jazzy et world.

Dimanche, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 35/38 euros.

Festival multiculturel

Ce week-end, la commune multiculturelle qu’est Differdange, va fêter la diversité dans toutes ses composantes. Le public voyagera à travers le monde avec douze pays qui feront goûter leurs spécialités et dix qui proposeront chants et danses.

Samedi, de 10 à 22h, et dimanche, de 11h30 à 22h, place du Marché, à Differdange.