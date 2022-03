Réagir vite : Que faire si votre enfant avale une pile?

Si votre enfant avale une pile, il faut le laisser à jeun sans tenter de le faire vomir, et appeler les secours. «La rapidité de réaction est essentielle».

Avalées, les piles bouton peuvent se bloquer dans l'œsophage, le conduit qui relie la bouche à l'estomac, et provoquer, par leur action électrique dans ce milieu humide, une brûlure dont la gravité augmente beaucoup après la deuxième heure. «La rapidité de réaction de chacun est essentielle car, même en cas de doute, l'ingestion d'une pile bouton constitue une urgence», souligne le communiqué. Pour le grand public, il est recommandé de laisser l'enfant à jeun sans tenter de le faire vomir et d'appeler les secours, rappelle le communiqué.

Pour les professionnels, auxquels les recommandations sont déclinées avec des questions-réponses et arbres de décision, la HAS et la STC relèvent par exemple que la radiographie du thorax est l'examen de référence pour confirmer l'ingestion d'une pile et en déterminer la localisation. Une pile bloquée dans l'œsophage est une urgence vitale, qui requiert une endoscopie digestive haute «sans délai». Si la pile est dans l’estomac, une endoscopie digestive est parfois nécessaire, précise le communiqué.