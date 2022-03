Mystère à New York : Que faisait ce requin mort dans le métro?

La découverte d'un squale d'un mètre de long dans le métro de la ville américaine a alimenté spéculations et facéties sur le net jusqu'à ce que le mystère soit levé jeudi.

Découvert il y a deux jours, le poisson qui dégageait une forte odeur a été photographié sous toutes les coutures et a fait le tour de la Toile. Un passant l'a même affublé d'une cigarette, d'une canette de Red Bull et d'une carte de métro new-yorkais. Mais les raisons de sa présence dans un train en direction du quartier du Queens restaient obscures. L'énigme semble avoir été résolue jeudi.

Selon le site Internet Gothamist.com , un New-Yorkais a formellement identifié le défunt requin sur la foi d'une photo montrant sa fille tenant en main la bête sur la plage new-yorkaise de Cosney Island. «Ma voisine, qui a pris la photo, m'a envoyé un texto pour me dire à quel point ma fille était courageuse parce qu'elle portait le requin dans ses bras alors que des garçons avaient même peur de s'en approcher», a indiqué cet homme prénommé Domenik selon Gothamist.com.

Il a terminé à la poubelle

Les enfants auraient pris des photos du squale avant qu'une personne ne l'emporte avec lui, a-t-il ajouté. La voisine en question a confirmé ses dires. «On n'y a pas cru quand on vu les infos à la télé. On s'est tous écrié: c 'est notre requin », a-t-elle dit au site internet.