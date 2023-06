JPEE: Que fait une médaillée olympique aux Jeux des Petits Etats?

«JO ou JPEE, pour moi, c'est pareil»

«C’était une joie et une émotion immense, non seulement pour moi, mais aussi pour tout un pays» se souvient la jeune femme de 35 ans, né d’un père italien et d’une mère saint-marinaise. «Ma vie n’a absolument pas changé, vous savez. Peut-être qu’on me reconnaît un peu plus dans les rues, mais c’est tout». Alors pour elle, la question de participer ou non aux Jeux des Petits États d’Europe ne s’est jamais posée, malgré ses trois participations aux olympiades (Londres, Rio et Tokyo).