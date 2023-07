Luxembourg: Que feront les politiques pendant leurs vacances?

Son rival, Luc Frieden, a aussi prévu de partir. Il va «faire des randonnées en montagne», dit-il, avant de préciser que «les activités sportives en famille sont importantes, pour avoir encore plus d'énergie à la rentrée». C’est plutôt du repos qu’a prévu Paulette Lenert (LSAP) en août: «Je prévois de prendre du temps pour me reposer et me détendre en compagnie de ma famille», lance la vice-Première ministre. Elle considère que cette période sera «bénéfique, afin de prendre du recul par rapport au travail, et de pouvoir revenir avec une perspective plus claire et une énergie renouvelée».