Drôles de dépenses : Que font les prix Nobel de l'argent qu'ils remportent?

Soutenir une bonne cause ou s'offrir un terrain de croquet... Les lauréats du Prix Nobel utilisent de façon parfois surprenante leur quelque un million de dollars.

«Je pense que cela dépend beaucoup de leurs pays d'origine, de leurs finances personnelles (...), des revenus qu'ils touchent lorsqu'ils obtiennent le prix et de ce qu'ils sont dans la vie», explique le directeur-général de la Fondation Nobel, Lars Heikensten. L'auteure autrichienne Elfriede Jelinek, couronnée en 2004 par le prix de Littérature, avait déclaré qu'il garantissait son «indépendance financière».

Assurer ses arrières

D'autres choisissent de laisser libre cours à leur passion. Le Nobel de Médecine de 2001, Sir Paul Nurse, avait notamment donné un coup de neuf à sa moto. Un autre lauréat de Médecine, en 1993, Richard Roberts, avait installé un terrain de croquet devant sa maison. Les lauréats de Littérature sont les plus discrets sur l'utilisation de leur nouvelle fortune. «Même si les auteurs qui remportent le Nobel sont assez connus, nombre d'entre eux ne gagnent pas beaucoup d'argent avec leurs livres», explique une chercheuse de l'université d'Uppsala, Anna Gunder.

Le prix leur permet d'assurer leurs arrières et leur offre la liberté de vivre de leur plume, mais comporte aussi des effets négatifs. «Cela change beaucoup de choses pour leurs carrières (...). L'année qui suit leur prix, ils écrivent souvent moins mais généralement ils recommencent après un ou deux ans», affirme la chercheuse. Pour les lauréats du Nobel de la Paix, la décision est souvent plus classique.

«L'argent est un des bons côtés»

Personnalités politiques, organisations ou militants reconnus, ils se trouvent le plus souvent déjà sous le feu des projecteurs et sont sommés d'expliquer ce qu'ils vont faire de l'argent. Nombre d'entre eux, comme le président des États-Unis Barack Obama en 2009 et l'Union Européenne en 2012, l'ont versé à des organisations caritatives. D'autres soutiennent leurs propres projets comme le lauréat 2008.