Test auto: Que la e-4ORCE soit avec toi!

Depuis la première génération née il y a une vingtaine d’années, le X-Trail s’est «urbanisé», et même en quelque sorte bel et bien «SUVisé» pour emprunter un néologisme. Calandre en V, toit fuyant... de quoi lui donner des airs de gros Qashqai, dont la présentation à bord, flatteuse et de très belle facture dans notre version haut de gamme Tekna +, est d’ailleurs inspirée. Moins carré, moins baroudeur de prime abord, ce X-Trail de 4e génération est toujours capable de sortir des sentiers battus grâce à une motricité et une adhérence au point. Sans être un réel franchisseur, car ce n’est pas le but.