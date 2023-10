La coalition veut «que les entreprises puissent se développer dans l’intérêt des salariés»

Fernand Etgen (DP) accueille Patrick Dury, président du LCGB, Steve Heiliger, secrétaire général de la CGFP et Christophe Knebeler, secrétaire adjoint du LCGB.

«L’environnement international n’est pas facile, mais il faut que l’économie luxembourgeoise puisse continuer à se développer, avec des emplois intéressants», résume Luc Frieden, formateur du prochain gouvernement, après une session de discussions lundi à Senningen. Avec les délégations CSV et DP, il a reçu les syndicats et le patronat en matinée, puis le Conseil pour le développement durable et le Mouvement écologique dans l’après-midi.