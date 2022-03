Problème de chauffage des TER Lorraine : «Que les usagers demandent réparation»

METZ-LUXEMBOURG - Patrick Hatzig, vice-président de la région Lorraine en charge des transports, a souhaité réagir à l'article de lessentiel.lu sur les problèmes des TER Lorraine.

En charge des investissements et des infrastructures dans la région frontalière, Patrick Hatzig n'hésite pas à mettre en cause la maintenance des trains circulant entre le Luxembourg et la région frontalière. «À ma connaissance, ce type de problème n'existe pas dans d'autres régions. Or notre climat n'est pas celui du sud de la France, donc je me pose la question de la maintenance de ces rames...» Une maintenance qui incombe à la SNCF.