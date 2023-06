«Que ma médaille des JPEE me porte chance pour le bac»

Des matières plus redoutées que d'autres

«Une fois la porte de la salle d'examen ouverte, tout va mieux», confie Marie-Jette, 17 ans, qui a débuté avec l'allemand. Cinq épreuves écrites et plusieurs oraux attendent désormais les lycéens, avec certaines matières plus redoutées. Jack, 18 ans, craint particulièrement son cours d'économie: «Il y a un peu plus de difficultés et en plus, c'est en anglais, pas ma langue maternelle. Mais j'y crois quand même» espère-t-il.