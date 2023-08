Un futur à redessiner: Que manque-t-il aux drones pour nous livrer au Luxembourg?

Verrons-nous bientôt des drones porter des colis dans le ciel luxembourgeois? dr

Prendre des photos aériennes, pulvériser des vignes, sauver des faons grâce à des caméras thermiques, surveiller des sites industriels ou encore proposer des tableaux lumineux. Ces dernières années, les drones se sont multipliés au Luxembourg avec des usages de plus en plus spécifiques. Depuis 2021, le ministère de la Mobilité a défini des dispositions pour faire voler des drones, mais ces règles «transitoires» sont appelées à évoluer après 2023.

En mars dernier, le cabinet de conseil international LuxMobility nous confiait espérer pouvoir utiliser, au Grand-Duché, un drone pour transporter des analyses d’un laboratoire à un hôpital. «Tout dépendra des autorités, mais au plus tard en 2024». Reste à créer l'espace trafic utile pour permettre à ce type de drones de voler, de manière réaliste et souhaitée, entre 120 et 500 m d'altitude».

Attentif aux nouvelles technologies

Ailleurs en Europe, en Suède, en Norvège ou encore en Finlande, envoyer un défibrillateur trois fois plus rapidement sur un accident, remplacer un hélicoptère pour déposer une personne sur une plateforme pétrolière, voire surveiller les frontières avec la Russie sont autant d'exemples déjà bien concrets et ancrés dans le quotidien des gens.

Mais concrètement, verra-t-on un jour des drones transporter des colis au Luxembourg? «On a un projet "drone"», reconnaît Mario Treinen, directeur de Post Courrier. «Il est à un stade expérimental. Et ce serait d'un endroit précis à un autre avec un contenant assez spécifié. Mais on n'a pas, pour le moment, de projet pour faire des livraisons à la maison avec des drones. Il y a énormément de variables. Qui est là? Où et comment le délivre-t-on? Ingénieur dans l'âme, je reste attentif aux nouvelles technologies, mais je ne vois pas POST Luxembourg être avant-gardiste pour lancer de tels projets».

Une option à considérer

«Au niveau de la législation qui gouverne l'espace aérien, c'est encore compliqué», confirme Franz Fayot, ministre de l’Économie. «Pour une entreprise comme POST Luxembourg, cela représente un intérêt limité, car il n'y a jamais qu'un seul colis. On sait que c'est essayé dans la grande distribution, par des entreprises comme Amazon. Il y a intérêt à la faire dans des pays où des zones sont difficiles d'accès. Surtout pour du matériel de santé. Par exemple, pour du sang ou des médicaments. Sans doute, ce sera un des moyens de livraison du futur».