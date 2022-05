Dispositif au Luxembourg: Que pensez-vous des nouvelles alertes officielles par SMS?

Selon nos informations, rares étaient les téléphones étrangers ayant reçu l'alerte. «Cela aurait dû se passer comme ça. Cela fera partie de l'analyse à faire», confirmait le ministère Ce dernier admettait un certain «décalage» entre l’heure de réception selon les destinataires, attribué à l’expédition à grande échelle via les opérateurs, forcés d’échelonner. «Idéalement, ils auraient dû arriver avant 13h, un délai jugé raisonnable pour une telle opération. Il faudra faire un bilan avec les opérateurs pour voir ce qui peut être amélioré. C’est pour cela que l’on a fait un test, pour analyser l’exercice et atteindre une meilleure couverture», soulignait le ministère de l’Intérieur, qui ne pouvait pas encore préciser le nombre de téléphones atteints dans le pays. Les destinataires sont invités à faire parvenir leurs doléances éventuelles à lu-alert@mi.etat.lu.

Un test unique

Rodrigo, 18 ans, estime cependant que les messages «seraient plus efficaces sur les réseaux sociaux, où nous sommes plus réceptifs. Pour les SMS, nous n’avons pas toujours le temps et certains passent à la trappe». «Le problème est que l’on reçoit beaucoup de pubs qui ressemblent à cela, et donc le SMS peut être ignoré», abonde Mattia, 17 ans. Certains connaissent déjà ces messages, à l’image de Francesca: «C’est déjà utilisé chez nous en Grèce, pour les feux, les inondations, les séismes ou le Covid-19. Cela permet aux gens de se protéger».