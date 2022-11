Sondage: Que pensez-vous du rouge à lèvres gris?

Fini le rouge et les teintes nude ou brunes. En cette fin d’année, la couleur phare pour les lèvres est le gris, si l’on en croit les célébrités.

À l’occasion des CFDA Fashion Awards 2022, qui honorent les designers américains, le 7 novembre dernier à New York, Gigi Hadid portait cette teinte sur le tapis rouge.

Autres adeptes, Lizzo et Camila Cabello ont opté pour des versions scintillantes.

Comment bien porter le lipstick gris?

Pour éviter un look gothique, mieux vaut faire comme Gigi Hadid et miser sur un teint frais. Le gris s’accorde aussi bien avec des fards à paupières lumineux. Comme le souligne le magazine belge «Flair», il est important de bien choisir le ton qui convient à sa carnation. En effet, il existe plusieurs nuances de gris, comme c’est le cas pour les rouges ou les roses. Il faut donc opter pour une teinte qui illumine le visage et ne l’assombrisse pas.