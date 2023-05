Que peut-on attendre des nouvelles fouilles pour Maddie au Portugal?

Aidés d'un chien pisteur et d'un canot des pompiers locaux, plusieurs policiers ont arpenté les berges desséchées du réservoir d'Arade, situé à Silves, commune dans l'arrière-pays de la touristique région de l'Algarve.

23.05

Les autorités allemandes, portugaises et anglaises ont lancé, mardi dans le sud du Portugal, de nouvelles fouilles aux abords d'un barrage pour tenter de faire avancer l'enquête sur la retentissante disparition, il y a 16 ans, de la fillette britannique Madeleine McCann. Aidés d'un chien pisteur et d'un canot des pompiers locaux, plusieurs policiers ont arpenté les berges desséchées du réservoir d'Arade, situé à Silves, commune dans l'arrière-pays de la touristique région de l'Algarve.

En fin de matinée, une vingtaine d'entre eux se sont concentrés sur une portion de terrain en usant de pioches et de sondes pour examiner le sol. Des opérations «sont actuellement en cours au Portugal», a confirmé le parquet allemand en charge du dossier, qui constitue l'une des plus grandes énigmes criminelles des dernières années. Il s'agit de nouvelles «recherches» effectuées avec l'appui de la police judiciaire allemande, a ajouté le parquet de Brunswick, dans le nord de l'Allemagne.

Déjà fouillée en 2008 sans succès

«Les démarches se poursuivent en vue d'une clarification totale» des circonstances de la disparition de la petite Maddie, en mai 2007, alors qu'elle passait des vacances avec sa famille dans la station balnéaire de Praia da Luz, a affirmé la police portugaise. «De nouvelles fouilles vont être menées dans les prochains jours, à la demande des autorités allemandes» et «en présence des autorités anglaises», a-t-elle annoncé lundi soir.

La police anglaise «continue de soutenir et de travailler avec les collègues au Portugal et en Espagne dans leurs enquêtes sur la disparition de Madeleine McCann», a déclaré l'inspecteur en chef Mark Cranwell, cité dans un communiqué. Sur le site des fouilles, bouclé par un périmètre de sécurité, les autorités ont monté une base logistique composée de tentes blanches et bleues surplombant le plan d'eau entouré de collines boisées.