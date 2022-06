À suivre en France : Que risque vraiment Salah Abdeslam?

Salah Abdeslam, qui encourt la réclusion à perpétuité incompressible, sanction rarissime qui rend très difficile tout aménagement de peine, a-t-il convaincu l'accusation lors du procès du 13 novembre 2015?

Après neuf mois d'audience, les avocats généraux entament, mercredi, trois jours de réquisitions au procès du 13-Novembre, qui juge Salah Abdeslam et 19 coaccusés pour les pires attentats jamais commis en France. Ce procès hors norme par sa durée, son nombre de parties civiles et sa charge émotionnelle touche à sa fin, plus de six ans après la nuit de terreur qui a fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis et traumatisé le pays.