Que risquent les protagonistes de la bagarre sur l'A3?

Interrogée par L'essentiel au sujet du violent incident survenu mardi matin sur l'A3, la police souligne que le simple fait de s'arrêter sans raison sur l'autoroute, de sortir de sa voiture, est extrêmement dangereux. «Si un incident se produit et que le conducteur ne peut pas poursuivre sa route, il doit mettre son véhicule, lui-même et les autres personnes impliquées en sécurité le plus rapidement possible».