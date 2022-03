Faits Divers : Que s'est-il passé au Luxembourg?

LUXEMBOURG - Provocateur, accidents, conducteurs alcoolisés. Voici quelques-uns des faits divers qui sont intervenus au cours de la nuit de dimanche à lundi.

Un conducteur a provoqué une patrouille de police lundi matin à Dudelange, route de Luxembourg, en utilisant systématiquement l’appel de phare. De plus, il a même essayé de dépasser les forces de l’ordre. Les agents ont ensuite mis fin à ces manœuvres provocatrices en stoppant l’inconnu. L’homme a dû se soumettre à un éthylotest qui s’est avéré positif. De suite il a dû remettre son permis de conduire aux policiers.

Dimanche soir, une conductrice a perdu pour une raison inconnue le contrôle de son véhicule à Gonderange, route d’Echternach. La femme a traversée la voie opposée et a atterri dans un fossé. Un témoin qui venait juste de s’arrêter a libéré la victime du véhicule accidenté. La conductrice a ensuite été transportée à l’hôpital.

Un motard qui empruntait dimanche soir la route Beaufort - Dillingen, est entré en collision avec une Clio rouge dans un virage. De suite, la moto a chuté et a blessé l’homme. Le conducteur de la Renault Clio a aussitôt pris la fuite.

Dans la nuit de dimanche à lundi, une patrouille de police a aperçu sur la route entre Stradtbrediumus et Greiveldange une voiture qui circulait en zigzag. Les agents ont rapidement mis fin aux manœuvres dangereuses de l’inconnu et lui ont fait passer un éthylotest. Ce dernier s’est avéré positif et le permis de conduire a été retiré.