Que s'est il passé sur le terrain de la Jeunesse? Le meurtre reconstitué

Le drame avait traumatisé les jeunes footballeurs de l'équipe U13 de la Jeunesse d'Esch. Le vendredi 21 janvier, une rixe éclatait entre un homme menaçant armé de deux couteaux et des membres du staff technique de l'équipe de jeunes. Un entraîneur de 22 ans aurait porté un coup fatal à celui qui a été présenté comme un assaillant, entraînant son inculpation pour meurtre.

Près de six mois plus tard, mardi, l'homicide a été reconstitué à Esch-sur-Alzette, en présence du coach en question mais également de deux autres hommes inculpés pour «coups et blessures», indique le parquet.