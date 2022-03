Nouvel An chinois : Que signifie votre signe astrologique chinois?

Le Nouvel An chinois, c’est ce 1er février, avec le début de l’année du Tigre. Zoom sur les douze signes du zodiaque de l'astrologie chinoise.

Le Nouvel An est la fête la plus importante en Chine et s’appelle aussi «Fête du printemps» ou «NouvelAn lunaire». Le tout dure quinze jours et se termine par la traditionnelle «Fête des lanternes». La Chine et les Chinatowns du monde entier, mais aussi de nombreux autres pays d’Extrême-Orient comme la Corée, la Mongolie, la Malaisie, le Népal, le Bhoutan, le Vietnam ou le Japon le célèbrent.