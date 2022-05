Femme agressée à Steinfort: «Que va-t-il me faire lorsqu'il sortira de prison?»

Le 18 mai 2020, en plein confinement, L. était sauvagement agressée à Steinfort, tailladée au visage à de nombreuses reprises par son ex-mari Adel. A, sous les yeux de leur petite fille. Une attaque au rasoir d'une violence rare et des cicatrices indélébiles, tant sur le plan physique que psychologique. Incarcéré et poursuivi pour tentative de meurtre, l'homme a finalement été condamné à cinq ans de prison pour coups et blessures volontaires avec préméditation au début du mois de mai.

Au-delà d'une peine qu'elle estime trop légère, L. confie avoir peur pour sa vie: «Il a déjà fait deux ans de prison. Qu'est ce que je fais s'il sort dans six mois? Que se passera-t-il lorsqu'il 'pètera un plomb' une nouvelle fois? Que va-t-il me faire?». Autant de questions en suspens depuis le prononcé du 5 mai dernier. Lueur d'espoir pour cette résidente du Luxembourg, le jugement n'est pas définitif. Le parquet a fait appel le mardi 17 mai, ce qui entraînera un nouveau procès.

Lors de son procès, l'homme avait expliqué avoir «perdu le contrôle» imputant son état mental à sa consommation de cocaïne et au confinement. Les témoignages et communications téléphoniques rapportés durant les audiences au tribunal ont toutefois démontré un harcèlement persistant, un an et demi après leur divorce. «Tu m’as fait du mal, Dieu te punira. Tous les jours en te regardant dans le miroir, tu vas penser à moi», avait-il notamment proféré.