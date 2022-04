Boxe – Que vaut vraiment le combat de Dylan contre Benjamin?

C'est l'un des combats les plus attendus en France cette année, mais que vaut-il vraiment sur le plan sportif? Le Luxembourgeois Dylan Thiry (27 ans, 1,86 m, 74 kg) et Benjamin Samat (29 ans, 1,70 m, 72 kg), deux stars de la téléréalité, vont s'affronter ce mercredi au Palais des sports de Marseille devant 7 500 spectateurs.

Les deux hommes n'ont pas de vraie expérience du noble art et malgré leurs entraînements intensifs avec d'anciens champions des sports de combat depuis un mois, ils ne peuvent pas prétendre avoir atteint un bon niveau amateur. «Normalement, on ne met pas quelqu'un sur un ring aussi vite, éclaire Cédric Schmitt, entraîneur adjoint au Boxing Club Dudelange. Il faut au moins un an, avec de la préparation physique et technique. Et si l'entraîneur pense que son boxeur n'est pas prêt, il ne le laisse pas faire de combat».