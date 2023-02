Après le séisme en Turquie : Que vont devenir les gravats pollués des 118 000 bâtiments détruits?

Une pelleteuse et deux tractopelles sont entrées en action, au milieu de dizaines d'amoncellements de décombres. Des amas similaires ont été regroupés près du centre d'Iskenderun, à une soixantaine de kilomètres au nord d'Antakya, a constaté l'AFP. Dans la province d'Hatay, la plus dévastée par le tremblement de terre du 6 février, comme partout dans le sud de la Turquie, la question de la gestion des gravats se pose avec acuité.

41 000 morts en Turquie

Au total, plus de 118 000 bâtiments ont été détruits ou gravement endommagés par le séisme du 6 février, qui a fait plus de 41 000 morts en Turquie, près de 45 000 en comptant la Syrie voisine. Le ballet des camions-bennes n'est pas près de s'arrêter: le président Recep Tayyip Erdogan, qui aspire à être réélu en mai, a annoncé lundi la construction dès mars, «à partir de zéro», de 200 000 logements dans les onze provinces affectées par le séisme. Les sinistrés commenceront à y emménager «d'ici à un an», a-t-il promis.

La tâche s'annonce titanesque mais le chef de l'Etat s'est engagé à faire en sorte que les gravats soient évacués et triés «sans nuire à l'environnement et aux personnes». Il y a huit jours, les autorités ont dû rassurer les défenseurs de l'environnement, après que des images ont montré des déchets et des gravats déversés dans un sanctuaire d'oiseaux migrateurs de la province d'Hatay. «Nous avons réglé ce problème. Nous allons ramasser ces déchets (...) dans les plus brefs délais», a affirmé sur Twitter Mehmet Emin Birpinar, le ministre adjoint de l'Environnement.