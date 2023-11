Queens of the Stone Age, taille patron à la Rockhal

Les six années qui séparent «Villains» de «In Times New Roman...», l'album des Queens of the Stone Age paru en juin dernier, furent probablement les plus difficiles traversées par Josh Homme. Le leader de la formation californienne a combattu un cancer, bataillé avec la mère de ses enfants et perdu plusieurs amis proches, parmi lesquels Mark Lanegan, ancien membre du groupe.

La musique comme catharsis

Car ce ne sont pas des artifices que les 6 000 fans étaient venus voir dimanche, à l'occasion de la deuxième date européenne des Californiens, mais plutôt respirer l'essence du son rock des QOTSA. Un ADN que l'on retrouvait sur «Regular John», puissant et mélodique, en ouverture, ainsi que sur le classique «No One Knows», sur lequel Jon Theodore envoyait un déluge à la batterie. «My God is the Sun» et son célèbre riff de guitare faisait son effet, comme le groovy «The Way You Used to Do» et «Go With The Flow», en rappel. Bien qu'assagi, Josh Homme semblait toujours habité par sa musique, telle une catharsis.