De quel arsenal dispose le Hezbollah libanais?

Combien de combattants?

Le chef du Hezbollah avait affirmé en 2021 que son parti comptait 100 000 combattants. Un chiffre «susceptible d'être gonflé», estime Dina Arakji, analyste au cabinet de consultants Control Risks. Parmi eux figurent les membres de l'unité al-Radwan, «la force d'élite du Hezbollah», indique-t-elle. Les combattants du Hezbollah ne sont pas visibles dans la zone frontalière du sud du Liban, mais des experts font état de tunnels et tranchées creusés par le mouvement dans la région et par lesquels circulent ses membres.

Missiles de haute précision

En février 2022, Hassan Nasrallah avait affirmé pouvoir transformer les milliers des roquettes dont dispose le parti et qui sont dépourvues de système d'orientation, en missiles de précision. Le 14 août dernier, il avait assuré qu'il suffirait «de quelques missiles de haute précision» au Hezbollah pour détruire «les aéroports (...), les centrales électriques, les centres de communications et la centrale (nucléaire) de Dimona (sud)», en Israël.

Missiles guidés

Le parti dispose également de missiles guidés qu'il emploie dans ses attaques contre Israël depuis le début de la guerre le 7 octobre. En août 2023, le parti a annoncé posséder une arme antiblindés composée de deux plateformes de lancement et conçue pour tirer des missiles antichars russes Kornet, appelée «Thar Allah» (la vengeance d'Allah). Ce système a la particularité de toucher sa cible avec précision, de jour comme de nuit et d'être facile à manoeuvrer.

Missiles non guidés

Dans un rapport daté de 2018, le CSIS (Center for Strategic and International Studies) à Washington indique que le Hezbollah possède d'autres modèles de roquettes Katioucha, ainsi que des lance-roquettes multiples iraniens Fajr 3 d'une portée de 43 km, et Fajr 5 d'une portée de 75 km, et des roquettes Raad, d'une portée de 60 et 70 km.